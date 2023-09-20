Пиратскую версию Mortal Kombat 1 запустили на ПК. Но есть нюанс

Пиратскую версию Mortal Kombat 1 запустили на ПК. Но есть нюансКоторый отпугнёт часть игроков
В мире видеоигр всегда найдутся те, кто ищет обходные пути. Недавно стало известно, что ПК-версия файтинга Mortal Kombat 1 будет защищена от пиратства с помощью DRM Denuvo.
Это означает, что пираты не смогут насладиться игрой в день её релиза. Однако, энтузиасты нашли альтернативный способ.
Пользователи сабреддита r/CrackWatch обнаружили, что можно скачать версию игры для Nintendo Switch и запустить её через эмулятор консоли на ПК. Это открыло двери для тех, кто не хочет ждать «кряк» для ПК.
Тем не менее, есть и недостатки. Во-первых, эмуляторы сталкиваются с графическими артефактами и просадками кадровой частоты. Во-вторых, версия для Nintendo Switch имеет урезанную графику по сравнению с нативным ПК-портом.
Однако разработчики эмуляторов уже работают над оптимизацией своего ПО для лучшего взаимодействия с новинками.