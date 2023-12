Пираты выбирают: Atomic Heart оказалось самой популярной игрой на теневых сайтах

Кроме Atomic Heart, в пятёрку самых востребованных у российских пиратов вошли Hogwarts Legacy по мотивам вселенной Гарри Поттера, RPG Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 Remake, Starfield, а также Fallout 3 и Fallout 4.

Оказалось, что пираты играют и в Lies of P, Alan Wake 2, Dead Island 2, Phantom Liberty, дополнение Cyberpunk 2077, и Lords of the Fallen

В целом рейтинг достаточно предсказуемый, так как указанные игры пользуются в России большой популярностью.