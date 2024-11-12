Pizza Hut выпустила чехол для PS5, превращающий консоль в подогревочную поверхность для пиццы

Скачать STL-файлы и инструкцию можно на сайте Pizza Hut Canada, но не все 3D-принтеры смогут напечатать этот аксессуар.

Среди подходящих моделей — Elegoo Neptune 4 Max и Prusa XL. Также Pizza Hut рекомендует использовать фольгированный поддон для защиты консоли от жира и крошек.