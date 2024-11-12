Pizza Hut выпустила чехол для PS5, превращающий консоль в подогревочную поверхность для пиццы

Опубликовано 12 ноября 2024, 17:281 мин.
Pizza Hut выпустила чехол для PS5, превращающий консоль в подогревочную поверхность для пиццыИнтересная разработка
Pizza Hut представила необычный аксессуар для геймеров — 3D-модель подогревателя для пиццы PIZZAWRMR, который крепится на PlayStation 5 и использует тепло консоли для подогрева ломтиков.
Концепция создана Pizza Hut Canada, а исходные файлы бокса для 3D-печати можно скачать бесплатно после регистрации.
PIZZAWRMR имеет дизайн, напоминающий красную крышу ресторанов Pizza Hut. Верхняя крышка бокса открывается, позволяя легко доставать ломтики.
В устройство помещается несколько кусочков пиццы, которые разогреваются за счёт тепла, выделяемого PS5 во время работы.
Скачать STL-файлы и инструкцию можно на сайте Pizza Hut Canada, но не все 3D-принтеры смогут напечатать этот аксессуар.
Среди подходящих моделей — Elegoo Neptune 4 Max и Prusa XL. Также Pizza Hut рекомендует использовать фольгированный поддон для защиты консоли от жира и крошек.