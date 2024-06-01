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Игры
Опубликовано 01 июня 2024, 08:15
1 мин.

ПК-порт God of War Ragnarok не будет работать без аккаунта в PlayStation Network

Об этом Sony сообщила на презентации
Как и прогнозировали инсайдеры, в ходе презентации игр Sony State of Play было заявлено, что ПК-порт God of War Ragnarok имеет специфику подключения к сети.
ПК-порт God of War Ragnarok не будет работать без аккаунта в PlayStation Network

© Sony Interactive Entertainment

Для работы игры пользователям ПК-версии придётся создать аккаунт в PlayStation Network (PSN). Без этого тайтл функционировать не будет. Об этом сказано в трейлер игры, официальном блоге PlayStation и в Steam.

Объясняется это необходимостью постоянного подключения God of War Ragnarok к сети, что тоже «предсказывали» инсайдеры.

Источник:Игромания
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
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#SONY
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#PLAYSTATION
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#презентация