ПК-порт The Last of Us Part II выйдет в апреле 2025 года

Порт для ПК выйдет в Steam и Epic Games Store. Продукт, который изначально был разработан для PlayStation 5, на ПК получит дополнительный контент, включая режим No Return и вырезанные из оригинальной версии уровни. Первая часть серии игр The Last of Us от студии Naughty Dog изначально разрабатывалась только для PlayStation 4, и была выпущена в 2020 году. Тогда тайтл получил высокие оценки и множество различных наград, в том числе «Игру года» на TGA.

Как отмечает DTF, чтобы запустить версию The Last of Us Part II на ПК, будет необходима авторизация в учётной записи PlayStation Network, и это подтверждается данными из цифровых магазинов Valve и Epic Games. Минус здесь в том, что в 170 регионах игра не запустится, потому что указанный сервис там не работает.

Выпском порта для ПК занимались студии Nixxes Software и Iron Galaxy Studios.