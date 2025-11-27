ПК‑версия Death Stranding 2 получила рейтинг ESRB — анонс ожидается уже в декабре

Стоит отметить, что это первый случай, когда оценивают ПК‑версию, которая до сих пор официально не анонсирована. До этого проект считался эксклюзивом PlayStation 5.

По данным инсайдеров, анонс игры для персональных компьютеров состоится уже совсем скоро — в декабре. Вероятнее всего, случится это уже 12 декабря в рамках ежегодного игрового шоу The Game Awards 2025.