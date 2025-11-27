Игры
Опубликовано 27 ноября 2025, 07:43
1 мин.

ПК‑версия Death Stranding 2 получила рейтинг ESRB — анонс ожидается уже в декабре

Сервис ESRB присвоил Death Stranding 2: On the Beach рейтинг 17+.
Стоит отметить, что это первый случай, когда оценивают ПК‑версию, которая до сих пор официально не анонсирована. До этого проект считался эксклюзивом PlayStation 5.

По данным инсайдеров, анонс игры для персональных компьютеров состоится уже совсем скоро — в декабре. Вероятнее всего, случится это уже 12 декабря в рамках ежегодного игрового шоу The Game Awards 2025.

Если верить тем же инсайдерам, то в продажу новый проект Хидео Кодзимы попадет уже в начале 2026 года. О версии для Xbox Series X и S пока что ничего неизвестно. Но учитывая, что первая часть Death Stranding все же выходила на платформе Microsoft, есть шансы, что и вторая часть ее посетит.

