ПК-версия «невозможной без SSD» игры с PS5 сможет работать на обычном жёстком диске

Стоит отметить, что это противоречит ранним утверждениям Sony о том, что игра невозможна без использования SSD на PlayStation 5.

Разработчики объяснили, что благодаря технологии DirectStorage 1.2, им удалось буферизировать данные с медленных жёстких дисков перед их передачей на графический процессор для быстрой декомпрессии ресурсов игры.

Это позволяет обеспечить отзывчивую передачу текстур даже при использовании обычного HDD.

Разработчики подчеркнули, что DirectStorage была разработана для работы с быстрыми SSD-накопителями, но также совместима с SATA-накопителями и традиционными жёсткими дисками.

Креативный директор студии Insomniac также отметил, что твердотельные накопители PS5 обеспечивают невероятно быструю загрузку уровней и переходы между мирами, но использование DirectStorage на ПК позволяет создать схожий игровой опыт даже на более старом типе накопителей.