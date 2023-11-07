ПК-версию «Ведьмак 3» запустили на Android-смартфоне с процессором 2022 года

ПК-версию «Ведьмак 3» запустили на Android-смартфоне с процессором 2022 годаМобильный гейминг, который мы заслужили
Российский энтузиаст и автор YouTube-канала Марк Королев продемонстрировал, что границы мобильного гейминга теперь еще шире.
На этот раз он сумел запустить знаменитую игру «Ведьмак 3» на смартфоне Nubia Z50, оснащенном 12 ГБ оперативной памяти и флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2. Игра работала достаточно стабильно, с четким звуком и полной прорисовкой картинки.
Однако, несмотря на мощное железо, производительности устройства все же не хватило для обеспечения игрового процесса на уровне 24-30 кадров в секунду.
Проблема здесь не столько в аппаратных ограничениях, сколько в программных. Используемая для запуска игры среда TERMUX-BOX & WINLATOR 2.0, которая эмулирует необходимую для работы игры среду, забирает значительную часть вычислительных ресурсов.
В итоге, мобильный геймплей «Ведьмака 3» на смартфоне достигает 13–17 кадров в секунду при разрешении 1280 × 720 пикселей и минимальных настройках графики.
Несмотря на это, сам факт успешного запуска такого требовательного к ресурсам проекта на портативном устройстве уже вызывает восхищение.