ПК-версию «Ведьмак 3» запустили на Android-смартфоне с процессором 2022 года

На этот раз он сумел запустить знаменитую игру «Ведьмак 3» на смартфоне Nubia Z50, оснащенном 12 ГБ оперативной памяти и флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2. Игра работала достаточно стабильно, с четким звуком и полной прорисовкой картинки.

Однако, несмотря на мощное железо, производительности устройства все же не хватило для обеспечения игрового процесса на уровне 24-30 кадров в секунду.

Проблема здесь не столько в аппаратных ограничениях, сколько в программных. Используемая для запуска игры среда TERMUX-BOX & WINLATOR 2.0, которая эмулирует необходимую для работы игры среду, забирает значительную часть вычислительных ресурсов.

В итоге, мобильный геймплей «Ведьмака 3» на смартфоне достигает 13–17 кадров в секунду при разрешении 1280 × 720 пикселей и минимальных настройках графики.

Несмотря на это, сам факт успешного запуска такого требовательного к ресурсам проекта на портативном устройстве уже вызывает восхищение.