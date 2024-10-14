Плагин для запуска игр из EGS и GOG на Steam Deck появился в... магазине Steam

Этот плагин интегрируется с игровой площадкой Valve, предоставляя возможность запускать игры напрямую в интерфейсе SteamOS без необходимости переключаться на рабочий стол или использовать сторонние лаунчеры.

Официальная дата выхода плагина и его стоимость пока не объявлены. Ранее разработчики выпустили Decky Loader — другой плагин для Steam Deck, который был бесплатным.

Однако остается под вопросом, одобрит ли Valve продажу Junk Store в Steam, поскольку он позволяет загружать игры с платформ, конкурирующих с их детищем.

Есть вероятность, что плагин может быть удален из-за изменения базовых функций платформы и поддержки сторонних лаунчеров.