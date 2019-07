Платный игровой сервис Google предложит только одну бесплатную игру в месяц

Директор по продукту в игровом проекте Google Stadia Андрей Дороничев (Andrey Doronichev) провел на известном социальном новостном ресурсе Reddit сессию ответов на вопросы AMA (Ask Me Anything).

Игровой облачный сервис Stadia будет официально запущен в ноябре 2019 года. Платная подписка Stadia Pro стоит 10 долларов. Как подчеркнул Дороничев, Stadia Pro вовсе не станет этаким «Netflix для игр», скорее он ближе к платным подпискам Xbox Live Gold или Playstation Plus.

Помимо прочих преимуществ, владельцы такой подписки получат в среднем одну бесплатную игру в месяц. Первой такой игрой на момент запуска станет Destiny 2. Также пользователи Stadia Pro получат поддержку стриминга 4K/HDR и 5.1-канального звука. Отметим, что при сходной цене Xbox Live Gold предлагает подписчикам три-четыре бесплатных игры в месяц.

Также Дороничев пообещал появление в Stadia достижений и поддержки Bluetooth-наушников, хоть и не сразу. Ещё в сервисе предусмотрена социальная платформа, включая список друзей, вечеринки и голосовой чат.