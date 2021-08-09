PlayStation 4 продолжит получать эксклюзивы PlayStation 5 до 2023 года

По крайней мере, это следует со слов аналитика Майкла Пактера. Он заявил, что Sony продолжит выпускать свежие эксклюзивы сразу на двух платформах как минимум ещё два года, пишет GamingBolt.

Из этого следует, что и новый God of War, и следующая часть Horizon дебютируют не только на PS5, но и на старушке PS4. Связано это с желанием японцев заработать как можно больше денег на своих эксклюзивах.

Таким образом, если прошлое поколение PlayStation перестанет получать новые игры от внутренних студий лишь в 2023 году, то компании удастся сохранить полноценный 10-летний цикл поддержки игровой приставки.