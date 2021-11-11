PlayStation 5 будет предупреждать пользователей о скидках на любимые игры

Игры
Сегодня в 20:40
1 мин.
PlayStation 5 будет предупреждать пользователей о скидках на любимые игрыЗвучит как очень полезная функция
Одним из самых удобных способов сэкономить на любимых играх — покупать их на распродаже. И, как ни странно, в этом стремлении игроков решила поддержать Sony.
Для этого компания выпустила специальное обновление для PlayStation 5. Установив его на консоль, геймеры смогут получать уведомления о скидках на игры, находящиеся в списке желаний (Wishlist).
Правда, для активации функции будет необходимо включить push-уведомления для Wishlist Updates на игровой приставке и в приложении PlayStation App. Но учитывая, что это поможет экономить деньги на покупке игр, вряд ли данные требования станут серьёзной проблемой.
Напомним, что PlayStation 5 вышла в ноябре 2020 года. И несмотря на то, что консоли уже год, она всё ещё остаётся дефицитным товаром. И по прогнозам аналитиков, ситуация не изменится вплоть до 2023 года.
Источник: TechRadar