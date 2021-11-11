PlayStation 5 будет предупреждать пользователей о скидках на любимые игры

Для этого компания выпустила специальное обновление для PlayStation 5. Установив его на консоль, геймеры смогут получать уведомления о скидках на игры, находящиеся в списке желаний (Wishlist).

Правда, для активации функции будет необходимо включить push-уведомления для Wishlist Updates на игровой приставке и в приложении PlayStation App. Но учитывая, что это поможет экономить деньги на покупке игр, вряд ли данные требования станут серьёзной проблемой.