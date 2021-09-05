PlayStation 5 и новый Xbox Series X останутся дефицитными и в 2022 году

По крайней мере, это следует из свежего заявления Toshiba, пишет ITHome. Так, директор одного из подразделений компании по производству полупроводниковой продукции Такеши Камебучи рассказал, что «поставки микросхем останутся очень ограниченными как минимум до сентября 2022 года».

Из этого можно сделать простой вывод — консоли также не получат более массового производства как минимум до конца следующего года. А учитывая, что производители консолей в принципе считаются «одними из самых требовательных клиентов», такой расклад не особо удивляет.