PlayStation 5 и новый Xbox Series X останутся дефицитными и в 2022 году

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PlayStation 5 и новый Xbox Series X останутся дефицитными и в 2022 годуНу как так-то?
Консоли нового поколения от Sony и Microsoft вышли ещё в конце 2020 года. И до сих пор они являются дефицитными. Игроки рассчитывали, что уж в 2022-м ситуация изменится, но, судя по всему, их надежды могут оказаться разбитыми.
По крайней мере, это следует из свежего заявления Toshiba, пишет ITHome. Так, директор одного из подразделений компании по производству полупроводниковой продукции Такеши Камебучи рассказал, что «поставки микросхем останутся очень ограниченными как минимум до сентября 2022 года».
Из этого можно сделать простой вывод — консоли также не получат более массового производства как минимум до конца следующего года. А учитывая, что производители консолей в принципе считаются «одними из самых требовательных клиентов», такой расклад не особо удивляет.