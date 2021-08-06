PlayStation 5 избежит мирового дефицита микросхем

По его словам, компания успела закупиться достаточным количеством запчастей и полупроводников, чтобы произвести запланированное число PS5 в 2021 году, сообщает Twinfinite. Таким образом, Тотоки подтвердил, что озвученная им ранее цифра в более 14,8 млн отгруженных консолей всё ещё остаётся ориентиром для Sony.

Что интересно, если компания всё же сможет добиться такого результата, то всего количество отгруженных приставок с момента старта продаж составит 22,6 млн единиц. По последним данным, на момент 30 июня было отгружено 10,1 млн единиц консолей.