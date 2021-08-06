PlayStation 5 избежит мирового дефицита микросхем

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PlayStation 5 избежит мирового дефицита микросхемИ всё из-за своевременной закупки необходимых деталей
Прошла очередная телеконференции Sony для инвесторов и аналитиков. На ней, помимо всего прочего, главный финансовый директор компании Хироки Тотоки рассказал, что новенькие PlayStation 5 не станут жертвами тотального дефицита микросхем.
По его словам, компания успела закупиться достаточным количеством запчастей и полупроводников, чтобы произвести запланированное число PS5 в 2021 году, сообщает Twinfinite. Таким образом, Тотоки подтвердил, что озвученная им ранее цифра в более 14,8 млн отгруженных консолей всё ещё остаётся ориентиром для Sony.
Что интересно, если компания всё же сможет добиться такого результата, то всего количество отгруженных приставок с момента старта продаж составит 22,6 млн единиц. По последним данным, на момент 30 июня было отгружено 10,1 млн единиц консолей.