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PlayStation 5 может обзавестись голосовым помощником

Который призван “облегчить жизнь” игрокам
В сети появилась информация о новом продукте японской компании Sony, предназначенном для консоли следующего поколения PlayStation 5. Судя по всему, приставка все же сможет обзавестись собственным голосовым помощником, который, например, сможет сообщать, сколько времени останется на прохождение того или иного уровня в игре.

Так, в утекшем буквально вот-вот документе говорится о том, что PlayStation 5 получит некую “внутриигровую информационную платформк” и с ее помощью игрок сможет получать различные подсказки, связанные с теми или иными сложными моментами в рамках игр. Помимо этого, голосового помощника наделят возможностью сообщать пользователю о том, сколько именно времени может ему потребоваться на прохождение той или иной миссии. Вполне вероятно, что в будущем новый сервис Sony станет полноценным помощником как для начинающих, так и более продвинутых игроков при прохождении множества игр, которые периодически могут вызывать у них проблемы в процессе.

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Напомним, что судя по последним данным, Sony проведет полноценную презентацию своей новой консоли уже в начале следующего месяца - 2 июня. Там, помимо внешнего вида новинки, японский техногигант также может рассказать больше подробностей о голосовом помощнике и об играх, которые стоит ждать в ближайшее время для PlayStation 5.

Автор: Лилик Ми
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