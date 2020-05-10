PlayStation 5 может обзавестись голосовым помощником

Так, в утекшем буквально вот-вот документе говорится о том, что PlayStation 5 получит некую “внутриигровую информационную платформк” и с ее помощью игрок сможет получать различные подсказки, связанные с теми или иными сложными моментами в рамках игр. Помимо этого, голосового помощника наделят возможностью сообщать пользователю о том, сколько именно времени может ему потребоваться на прохождение той или иной миссии. Вполне вероятно, что в будущем новый сервис Sony станет полноценным помощником как для начинающих, так и более продвинутых игроков при прохождении множества игр, которые периодически могут вызывать у них проблемы в процессе.