PlayStation 5 начала «сжигать» аксессуары игроков, подключённые по USB

Этот дефект может привести к повреждению как самой консоли, так и подключённых к ней устройств.

Сообщения о подобных инцидентах начали появляться на различных игровых форумах и в социальных сетях. Игроки утверждают, что после длительных игровых сессий USB-порты PS5 становятся настолько горячими, что могут вызвать плавление или даже короткое замыкание подключенных аксессуаров.

Пока неясно, что именно вызывает данный дефект, и распространён ли он среди всех моделей PS5 либо же только среди определённой партии. Sony пока не дала официального комментария по этому поводу.