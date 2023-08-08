Игры
09:15, 08 августа 2023
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PlayStation 5 начала «сжигать» аксессуары игроков, подключённые по USB

А вот это уже не смешно

Владельцы PlayStation 5 столкнулись с неожиданной проблемой: USB-порты консоли начали перегреваться и, как сообщают некоторые пользователи, «сжигать» подключенные аксессуары.

Этот дефект может привести к повреждению как самой консоли, так и подключённых к ней устройств.

Сообщения о подобных инцидентах начали появляться на различных игровых форумах и в социальных сетях. Игроки утверждают, что после длительных игровых сессий USB-порты PS5 становятся настолько горячими, что могут вызвать плавление или даже короткое замыкание подключенных аксессуаров.

Пока неясно, что именно вызывает данный дефект, и распространён ли он среди всех моделей PS5 либо же только среди определённой партии. Sony пока не дала официального комментария по этому поводу.

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