PlayStation 5 начала «сжигать» аксессуары игроков, подключённые по USB

09:15, 08 августа 2023
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PlayStation 5 начала «сжигать» аксессуары игроков, подключённые по USBА вот это уже не смешно
Владельцы PlayStation 5 столкнулись с неожиданной проблемой: USB-порты консоли начали перегреваться и, как сообщают некоторые пользователи, «сжигать» подключенные аксессуары.
Этот дефект может привести к повреждению как самой консоли, так и подключённых к ней устройств.
Сообщения о подобных инцидентах начали появляться на различных игровых форумах и в социальных сетях. Игроки утверждают, что после длительных игровых сессий USB-порты PS5 становятся настолько горячими, что могут вызвать плавление или даже короткое замыкание подключенных аксессуаров.
Пока неясно, что именно вызывает данный дефект, и распространён ли он среди всех моделей PS5 либо же только среди определённой партии. Sony пока не дала официального комментария по этому поводу.