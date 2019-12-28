PlayStation 5 назвали очень дружелюбной консолью для разработчиков

Так, согласно данным Ёсида Сюхей, который вряд ли стал бы распространять недостоверную информацию, разработчикам приложений и игр будет очень легко реализовывать проекты для будущей консоли.

Кроме того, глава Sony также отметил, что самой сложной для разработки игр приставкой за всю историю является PlayStation 3, тогда как PlayStation 4 разрабатывали учитывая критерий легкости создания игр. В то же время, при реализации PlayStation 5 одной из главных задач являлось удобство работы разработчиков игр.