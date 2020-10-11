PlayStation 5 назвали наиболее склонной к перегреву консолью нового поколения

Отмечается, что само тестирование было произведено с привязкой к размеру ядра однокристальной платформы и особенностям охладителя. Выяснилось, что меньше всего нагревается приставка Xbox Series S, которая набрала в обычном режиме 47 градусов, тогда как максимальная температура нагрева составила 58 градусов. Более “горячей” была признана Xbox Series X, которая нагрелась в обычном режиме до 52 градусов, а в пиковом - до 62 градусов.

PlayStation 5, в свою очередь, нагрелась до 55 и 65 градусов соответственно.