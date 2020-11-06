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PlayStation 5 не будут продавать в оффлайн магазинах на запуске консоли
Говорят, это все для нашего с вами блага
Совсем скоро, 19 ноября 2020 года, стартуют продажи новейшей консоли Sony — PlayStation 5. Устройство и так сложно достать по предзаказу, потому многие рассчитывали приобрести консоль уже на месте, в день релиза. Но, как стало известно, PlayStation 5 не будут продавать в оффлайн магазинах на запуске консоли.
Компания приняла это решение в связи с пандемией коронавируса и как итоге — не желанием вызвать массовое заражение своих пользователей, пожелавших купить новую игровую приставку оффлайн, сообщается в официальном блоге Sony. При этом, как отметили представители японского техногиганта, те счастливчики, кто уже успел предзаказать PlayStation 5 с самовывозом из магазина в день премьеры, смогут забрать консоль с магазина в день релиза.
Напомним, что одновременно в продажу поступит сразу две версии новой игровой приставки от Sony: PlayStation 5 с дисководом (за 46,999 рублей) и PlayStation 5 без оптического привода (за 37,999 рублей).