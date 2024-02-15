PlayStation 5 не получит крупных эксклюзивов минимум до 2025 года

Это означает, что высоко ожидаемые проекты на уровне God of War Ragnarok и Marvel’s Spider-Man 2 не появятся на прилавках в ближайшем финансовом году, который длится до 31 марта 2025 года.

По словам главного операционного и финансового директора компании Sony Group Хироки Тотоки, основное внимание сейчас уделяется поддержанию качества и разработке игр с поддержкой онлайн-сервисов.

Хотя крупные проекты находятся в разработке, компания решила отложить их выпуск. Однако это решение не затрагивает новые интеллектуальные собственности или неосновные франшизы, такие как Until Dawn.

Но каковы перспективы продаж PlayStation 5? Тотоки прогнозирует постепенное снижение объемов продаж консоли, начиная с следующего финансового года, поскольку она входит в пятый год с момента запуска.

Тем не менее, он ожидает роста продаж программного обеспечения от сторонних разработчиков благодаря увеличению числа пользователей и их активности.