PlayStation 5 оказался в 5 раз популярнее нового Xbox

Так, в момент публикации первой информации о новеньком Xbox Series X, в том числе и официального логотипа, Microsoft смогла собрать за те же 48 часов лишь 1 млн лайков, что в 5 раз меньше, чем у Sony. Для сравнения, популярнейшие футбольные симуляторы FIFA 20 и FIFA 19 в свое время за тот же период смогли собрать 1,56 и 1,19 млн лайков соответственно.