Игры
Сегодня 15:34
PlayStation 5 оказался в 5 раз популярнее нового Xbox
Речь идет о популярности в Instagram
Sony хватило 48 часов после анонса логотипа нового поколения PlayStation, чтобы набрать более 5 млн лайков и 136 тыс комментариев в Instagram. К несчастью для Microsoft, Xbox показал куда более скромные результаты.
Так, в момент публикации первой информации о новеньком Xbox Series X, в том числе и официального логотипа, Microsoft смогла собрать за те же 48 часов лишь 1 млн лайков, что в 5 раз меньше, чем у Sony. Для сравнения, популярнейшие футбольные симуляторы FIFA 20 и FIFA 19 в свое время за тот же период смогли собрать 1,56 и 1,19 млн лайков соответственно.
Справедливости ради стоит отметить, что у PlayStation в Instagram количество подписчиков составляет 22 млн пользователей, в то время как у Xbox их “всего лишь” 10 млн человек. Но это вряд ли можно назвать причиной, по которой логотип Xbox набрал меньше лайков в соцсети, чем вариант от Sony.