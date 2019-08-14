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PlayStation 5 покажут в начале 2020-го

А вместе с ним и еще кучу всего интересного
Игровая индустрия находится на очень интересном этапе — нынешнее поколение консолей в зените своей популярности, но при этом грядущее поколение мелькает где-то на горизонте. А новая утечка Sony только подтверждает, что PlayStation 5 появится на прилавках гораздо раньше, чем мы можем представить — по словам анонимных источников, японский гигант анонсирует новое поколение своей консоли на мероприятии PlayStation Meeting уже в феврале 2020 года.

Как это обычно бывает, слух впервые появился на Reddit. Один из пользователей сервиса заявил, что получил информацию от бывшего старшего менеджера по маркетингу в Sony Interactive Entertainment. По имеющимся у него данным, Sony готовится к масштабному мероприятию, участие в котором примут крупнейшие издатели вроде EA, Ubisoft и Activision.

На PlayStation Meeting компания планирует не только раскрыть подробности о своей новой консоли, но и продемонстрировать игры, разработанные внутренними студиями— The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima. Также компания планирует показать на мероприятии прототип второй версии своего шлема виртуальной реальности — PlayStation VR 2.

Если допустить, что информатор не врет, то дата проведения мероприятия назначена на 12 февраля 2020 года.

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