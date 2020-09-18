PlayStation 5 получит урезанную версию обратной совместимости

Так, PlayStation 5 сможет поддерживать игры, не выходившие на нее, но только лишь в том случае, если речь идет об играх с PlayStation 4 — об этом заявил глава PlayStation Джим Райан. По его словам, на этапе проектирования новой консоли, разработчики изо всех пытались внедрить обратную совместимость с более старыми игровыми приставками, но из-за особенностей архитектуры нового устройства (быстрого SSD и геймпада DualSense), им не удалось достигнуть стабильной работы пожилых тайтлов, из-за чего от их поддержки отказались.

Для того, чтобы успокоить фанатов бренда, Райан уже заявил, что совместимость с играми от PlayStation 4 составляет 99% — именно такой процент тайтлов с прошлого поколения запустятся на новой консоли без каких-либо проблем.

Напомним, что релиз PlayStation 5 состоится 12 и 19 ноября 2020 года (в зависимости от региона), при этом цена консоли составит 37 999 рублей за версию без привода и 46 999 рублей за вариацию с оптическим дисководом.