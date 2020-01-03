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PlayStation 5 позволит сыграть в игры от PSOne в 4К
Да и просто, сыграть в игры с прошлых поколений консоли Sony
PlayStation 4 — отличная консоль, имеющая лишь один заметный недостаток. В ней нет поддержки игр, вышедших на предыдущих поколениях: PSOne, PS2 и PS3. Новенькая PlayStation 5 призвана не просто исправить это огромное упущение, но также привнести новый взгляд на то, как новые консоли должны воспроизводить старые игры.
Так, по словам интернет-инсайдеров, японская Sony разрабатывает совершенно новую технологию, remake engine, благодаря которой будет обеспечиваться не только совместимость игр с PSOne на новой консоли, но также и улучшаться качество графики в этих играх. Так, например, в вышедшие много лет назад игры могут добавляться новые эффекты, а итоговое изображение может выводиться в разрешении 4К.
Напомним, что анонс консоли ожидается уже в ближайшие дни, 7 января в рамках выставки CES 2020 в Лас-Вегасе. Старт продаж PlayStation 5 намечен на конец текущего 2020 года.