PlayStation 5 позволит сыграть в игры от PSOne в 4К

Так, по словам интернет-инсайдеров, японская Sony разрабатывает совершенно новую технологию, remake engine, благодаря которой будет обеспечиваться не только совместимость игр с PSOne на новой консоли, но также и улучшаться качество графики в этих играх. Так, например, в вышедшие много лет назад игры могут добавляться новые эффекты, а итоговое изображение может выводиться в разрешении 4К.

Напомним, что анонс консоли ожидается уже в ближайшие дни, 7 января в рамках выставки CES 2020 в Лас-Вегасе. Старт продаж PlayStation 5 намечен на конец текущего 2020 года.