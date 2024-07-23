PlayStation 5 Pro покажут уже в сентябре на PlayStation Showcase

Опубликовано 23 июля 2024, 09:07
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PlayStation 5 Pro покажут уже в сентябре на PlayStation ShowcaseНеужели мы дождались?
Аналитик Уильям Р. Агилар поделился информацией, что в сентябре пройдет презентация PlayStation Showcase, на которой, по его словам, представят PlayStation 5 Pro.
Среди причин, почему это событие практически наверняка состоится, он отметил, что Sony обязана перед своими акционерами предоставить информацию о продуктах, которые планируется выпустить в следующем году.
В 2023 году мы уже знали о таких играх, как Stellar Blade, Rise of the Ronin, Concord, Final Fantasy VII Rebirth и Helldivers 2 из 2024-го. Однако о планах на 2025 год пока ничего не известно.
Предполагается, что Sony задерживает анонс PlayStation 5 Pro, чтобы не подорвать продажи базовой модели.
Логично ожидать, что компания покажет новые игры от своих студий на новой системе. Также в этом году PlayStation отмечает свое 20-летие, и Sony наверняка захочет отпраздновать это событие.