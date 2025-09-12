PlayStation 5 Pro получит новый апскейлер PSSR уже в 2026 году

Технология основана на алгоритмах AMD FSR 4 и разрабатывается в рамках совместного проекта Amethys, где участвуют инженеры AMD и Sony.

По данным инсайдеров, апскейлер появится в консоли уже в I квартале 2026-го, одновременно или вскоре после выхода поддержки GPU на архитектуре RDNA 3. Главный системный архитектор PlayStation Марк Церни также подтвердил планы внедрения FSR 4, что делает слухи весьма достоверными.

Новая версия PSSR будет использовать ИИ для улучшенной суперразрешающей реконструкции изображения и генерации кадров. Однако PS5 Pro не поддерживает FP8, поэтому консоли придётся использовать адаптированную модель, отличающуюся от той, что применяется на ПК с RDNA 4.

Кроме того, для старых игр потребуется выпуск патчей, так как текущая реализация PSSR не позволяет автоматически заменять библиотеки.

Несмотря на ограничения, обновлённый апскейлер должен заметно улучшить качество картинки и частоту кадров, сделав PS5 Pro ещё более привлекательной для требовательных геймеров.