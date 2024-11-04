PlayStation 5 Pro разобрали — что интересного нашли в новой консоли Sony

Опубликовано 04 ноября 2024, 07:011 мин.
PlayStation 5 Pro разобрали — что интересного нашли в новой консоли SonyНашлось пару интересных моментов
Бразильский YouTube-канал TAG опубликовал видео первого разбора консоли PlayStation 5 Pro, которая официально выйдет только 7 ноября.
Специалисты разобрали устройство до мельчайших деталей, подтвердив некоторые слухи и обнаружив интересные инженерные решения.
Одним из главных новшеств стала улучшенная ремонтопригодность за счет легкого доступа к батарейке CMOS, расположенной близко к внешней крышке. Этот элемент упростит замену батареи пользователями и сервисными центрами.
Система охлаждения в PlayStation 5 Pro оказалась немного крупнее, чем у стандартной PS5, что, по мнению экспертов, должно лучше справляться с повышенным тепловыделением.
Также был показан блок питания мощностью 420 Вт, что подтверждает предположения о максимальном потреблении консоли на уровне 390 Вт.