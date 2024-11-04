PlayStation 5 Pro разобрали — что интересного нашли в новой консоли Sony

Специалисты разобрали устройство до мельчайших деталей, подтвердив некоторые слухи и обнаружив интересные инженерные решения.

Одним из главных новшеств стала улучшенная ремонтопригодность за счет легкого доступа к батарейке CMOS, расположенной близко к внешней крышке. Этот элемент упростит замену батареи пользователями и сервисными центрами.

Система охлаждения в PlayStation 5 Pro оказалась немного крупнее, чем у стандартной PS5, что, по мнению экспертов, должно лучше справляться с повышенным тепловыделением.

Также был показан блок питания мощностью 420 Вт, что подтверждает предположения о максимальном потреблении консоли на уровне 390 Вт.