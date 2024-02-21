PlayStation 5 Pro сможет запускать игры в 4К при 120 кадрах в секунду

Инсайдеры рассказали, что несколько сразу несколько анонимных источников внутри компании подтвердили, что предстоящий апгрейд оборудования действительно будет включать технологию масштабирования с использованием искусственного интеллекта, аналогичную NVIDIA DLSS.

Это, в сочетании с улучшенными характеристиками, позволит Sony продвигать PS5 Pro как устройство с поддержкой разрешения 4K и частотой 120 кадров в секунду.

Отметим, что это не будут настоящие 4K — японская компания не испытает проблем с маркетингом, а потому позволит себе немного приукрасить действительность. Впрочем, мы уже видели подобные подход во времена PS4 Pro.