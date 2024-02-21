PlayStation 5 Pro сможет запускать игры в 4К при 120 кадрах в секунду

Опубликовано 21 февраля 2024, 09:16
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PlayStation 5 Pro сможет запускать игры в 4К при 120 кадрах в секундуНо это будет не нативное разрешение
Стало известно, что PlayStation 5 Pro будет представлена как устройство с поддержкой 120 FPS и 4K-разрешением благодаря улучшенным характеристикам и технологии ИИ-масштабирования.
Инсайдеры рассказали, что несколько сразу несколько анонимных источников внутри компании подтвердили, что предстоящий апгрейд оборудования действительно будет включать технологию масштабирования с использованием искусственного интеллекта, аналогичную NVIDIA DLSS.
Это, в сочетании с улучшенными характеристиками, позволит Sony продвигать PS5 Pro как устройство с поддержкой разрешения 4K и частотой 120 кадров в секунду.
Отметим, что это не будут настоящие 4K — японская компания не испытает проблем с маркетингом, а потому позволит себе немного приукрасить действительность. Впрочем, мы уже видели подобные подход во времена PS4 Pro.