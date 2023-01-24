PlayStation 5 Pro выйдет намного раньше ожидаемого. Уже в апреле

Таким образом, релиза Pro-версии японской консоли стоит ждать уже в апреле 2023 года. Источник отмечает, что главной особенностью новинки станет жидкостная система охлаждения, аналогичная той, что используется в игровых компьютерах.

Из этого можно сделать вывод, что новая приставка будет куда мощнее базовой модели. Иначе Sony не стала бы мудрить, внедряя достаточно прорывные для консольного мира технологии.

С другой стороны, прокачка производительности может быть жизненно необходима устройству, так как в феврале для PS5 выходит новое поколение VR-шлема бренда — PlayStation VR 2.