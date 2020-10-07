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PlayStation 5 продают со скидкой по предзаказу в России
А ведь ранее было немало о слов о грядущем дефиците новинки
Совсем скоро, 12 и 19 ноября 2020 года, состоится мировой релиз консоли следующего поколения PlayStation 5. В российской рознице цена новинки, будем честны, достаточно кусачая. Возможно, именно поэтому нашлась площадка, на которой приставку (по предзаказу) продают со скидкой: 45,999 рублей вместо прежних 46,999 рублей.
Да, предложение Ozon позволяет сэкономить не то чтобы много денег, но учитывая, что консоль даже не поступила в продажу, предложение уникальное. Особенно для нашей страны. При этом стоит отметить, что сама онлайн-площадка утверждает, что пользователи, сделавшие предварительный заказ сейчас, смогут в числе первых получить свой экземпляр PlayStation 5, начиная с 19 ноября.
Напомним, что в продажу новая консоль поступит в двух вариантах: без оптического привода (за 37,999 рублей) и с полноценным дисководом Blu-ray (за 46,999 рублей). Новинка будет идти в комплекте с одним контроллером DualSense.