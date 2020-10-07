PlayStation 5 продают со скидкой по предзаказу в России

Да, предложение Ozon позволяет сэкономить не то чтобы много денег, но учитывая, что консоль даже не поступила в продажу, предложение уникальное. Особенно для нашей страны. При этом стоит отметить, что сама онлайн-площадка утверждает, что пользователи, сделавшие предварительный заказ сейчас, смогут в числе первых получить свой экземпляр PlayStation 5, начиная с 19 ноября.