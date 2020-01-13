PlayStation 5 пропустит крупнейшую игровую выставку 2020 года

Так, если верить имеющимся данным, компания пропустит Е3 2020 — самую крупную выставку из мира видеоигр. ”Насколько я знаю, они не планируют посещать E3 2020. Я думаю, что это огромная ошибка, поскольку с одной стороны они говорят об «ориентации на потребителя», а с другой — пропускают главное игровое событие года. Надеюсь, что они передумают, но я настроен скептически”, — рассказал известный игровой аналитик Майкл Пактер.

Учитывая, что Microsoft явно не забудет привезти свою новинку на мероприятие, а также показать там множество игр, которые готовятся специально для Xbox Series X, возникает множество вопросов касательно того, чем руководствовалась Sony, принимая решение пропустить грядущую E3. Вполне вероятно, что компания просто проведет свое собственное мероприятие, на котором, помимо всего прочего, представит игры для своей консоли.