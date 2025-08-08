PlayStation 5 разошлась тиражом 80 млн — несмотря на дефицит, COVID и прочие сложности на старте

Только за последний квартал было реализовано 2,5 млн устройств, что немного выше результата за аналогичный период прошлого года (2,4 млн).

Также Sony сообщила о росте продаж игр. Общее количество проданных копий выросло с 53,6 до 65,9 млн, а продажи игр от внутренних студий увеличились с 6 до 6,9 млн. Доля цифровых версий продолжила расти — теперь на них приходится 83% всех продаж.

Число активных пользователей PlayStation Network достигло 123 млн в месяц, что на 6% больше, чем год назад.

В то же время PS5 отстает от PS4 по темпам продаж — летом 2018 года предыдущая консоль достигла отметки в 82,3 млн. Но даже так Sony удовлетворена результатами.

Учитывая такие сложности, как пандемия, дефицит компонентов и рост цен, показатели PS5 остаются стабильными.