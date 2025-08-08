Игры
Опубликовано 08 августа 2025, 11:43
1 мин.

PlayStation 5 разошлась тиражом 80 млн — несмотря на дефицит, COVID и прочие сложности на старте

Отличные результаты в таких условиях
PlayStation 5 преодолела отметку в 80 млн проданных устройств. Согласно финансовому отчету Sony за I квартал 2025 года, на сегодняшний день отгружено 80,3 млн консолей.
Только за последний квартал было реализовано 2,5 млн устройств, что немного выше результата за аналогичный период прошлого года (2,4 млн).

Также Sony сообщила о росте продаж игр. Общее количество проданных копий выросло с 53,6 до 65,9 млн, а продажи игр от внутренних студий увеличились с 6 до 6,9 млн. Доля цифровых версий продолжила расти — теперь на них приходится 83% всех продаж.

Число активных пользователей PlayStation Network достигло 123 млн в месяц, что на 6% больше, чем год назад.

В то же время PS5 отстает от PS4 по темпам продаж — летом 2018 года предыдущая консоль достигла отметки в 82,3 млн. Но даже так Sony удовлетворена результатами.

Учитывая такие сложности, как пандемия, дефицит компонентов и рост цен, показатели PS5 остаются стабильными.

