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PlayStation 5 стала доступна по предзаказу
Цена вопроса 50 евро
Буквально несколько дней назад Sony официально анонсировала свою игровую консоль нового поколения, правда сделала это как бы “не до конца” — компания лишь подтвердила, что приставка будет называться PlayStation 5 и обозначила сроки начала продаж. Но этого оказалось достаточно, чтобы некоторые интернет-магазины начали оформлять предзаказы на новую консоль от японцев.
Так, бельгийский ритейлер Game Mania запустил процесс предзаказа — за депозит всего лишь в 50 евро пользователь становится частью списка покупателей, которые окажутся одними из первых, кто получит в свое распоряжение PlayStation 5 на территории Нидерландов и Бельгии. Правда, для того, чтобы оставить депозит, игрокам придется сходить в один из 76 оффлайн-магазинов сети, так как в онлайне предзаказы пока не принимаются.
Напомним, что официальной цены на новую приставку компания Sony не озвучила, порадовав фанатов лишь датой начала продаж — рождественские праздники 2020 года. Но учитывая стоимость прошлого поколения PlayStation, цена новинки ожидается в районе 500 евро.
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