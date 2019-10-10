PlayStation 5 стала доступна по предзаказу

Так, бельгийский ритейлер Game Mania запустил процесс предзаказа — за депозит всего лишь в 50 евро пользователь становится частью списка покупателей, которые окажутся одними из первых, кто получит в свое распоряжение PlayStation 5 на территории Нидерландов и Бельгии. Правда, для того, чтобы оставить депозит, игрокам придется сходить в один из 76 оффлайн-магазинов сети, так как в онлайне предзаказы пока не принимаются.

Напомним, что официальной цены на новую приставку компания Sony не озвучила, порадовав фанатов лишь датой начала продаж — рождественские праздники 2020 года. Но учитывая стоимость прошлого поколения PlayStation, цена новинки ожидается в районе 500 евро.