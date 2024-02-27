PlayStation 5 взломали. На ней уже научились запускать игры с PS1

Программа, разработанная им, представляет собой усовершенствованную версию PSX2 для PS4, адаптированную для работы с новым поколение приставки Sony.

В новом варианте эмулятора значительно улучшена поддержка игр для PS1, защищенных системой libcrypt. Кроме того, в приложение включен скрипт merge_bin, позволяющий объединять несколько bin-файлов для использования с PSX2 PS5.

Образы PS1-игр представлены в формате PKG, который ранее уже запускался на PS4. Некоторые игры требуют ключ для создания PKG-файла, который можно получить на специальном веб-сайте, доступном из программы.

Эмулятор также позволяет пользователю настраивать игровой процесс, включая графические настройки и частоту обновления.

Однако для запуска утилиты требуется взломанная версия PS5 с прошивкой не выше 4.51.