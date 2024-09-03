PlayStation 6 и новый Xbox совершат «крупнейший прорыв в графике» за все время существования видеоигр

По мнению экспертов Digital Foundry, эти технологии позволят вывести игровые визуальные эффекты на новый уровень, делая их более реалистичными и детализированными.

Машинное обучение уже используется для улучшения графики на ПК и консолях, как, например, в технологии NVIDIA DLSS.

В PlayStation 5 Pro появится аналогичная система под названием Spectral Super Resolution. Это может стать ключевым отличием новых консолей от предшественников, обеспечивая наконец-то стабильное разрешение 4K и 60 кадров в секунду.

Эксперты отмечают, что PlayStation 5 и Xbox Series X не оправдали ожиданий, поскольку не смогли обеспечить обещанные характеристики без значительных потерь в качестве. С новыми консолями эта проблема может уйти в прошлое.