PlayStation 6 может выйти раньше нового Xbox, хоть слухи и говорили об обратном

Согласно последним слухам, Microsoft только недавно начала дизайнерскую фазу своей будущей приставки, в то время как Sony уже подписала несколько контрактов с AMD после выпуска PlayStation 5.

В отличие от Sony, редмондская корпорация до последнего не заключала контракт с AMD на разработку следующего поколения Xbox.

Компания, как сообщается, искала альтернативные предложения, чтобы убедить AMD снизить цены. В этот период Intel предложила свои услуги для производства чипов для новой консоли, предлагая очень низкие цены и полную загружнность своих производственных мощностей.

Несмотря на это, эксперты предполагают, что Microsoft, скорее всего, снова выберет AMD в качестве партнера. Но из-за задержек в начале разработки, новый девайс корпорации может появиться на рынке позже PlayStation 6.