PlayStation 6 получит 24 ГБ видеопамяти и ИИ-функции

По данным Digital Foundry, такое количество памяти необходимо для поддержки машинного обучения и алгоритмов, аналогичных PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), используемых в современных моделях PS5 Pro.

Ожидается, что PS6 будет использовать чипы с технологией 3D-стеков от AMD, разработанные в рамках проекта Amethyst. Эта технология, вероятно, станет ключевым компонентом новой консоли, обеспечивая улучшенное масштабирование разрешения, более четкую графику и низкие задержки.

Хотя точные характеристики PS6 пока не раскрыты, аналитики предполагают, что консоль не будет полностью цифровой, сохранив поддержку физических дисков. Официальный анонс новой платформы может состояться в ближайшие годы, а релиз — ближе к 2028 году, если учитывать традиционный цикл обновления консолей Sony.