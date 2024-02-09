PlayStation 6 создается с прицелом на звание «самой мощной консоли поколения»

Согласно новому видео от RedGaming Tech, японская корпорация уже около года работает над следующим поколением системы, но спецификации, такие как процессор и оперативная память, еще не были окончательно утверждены.

В настоящее время компания ведет переговоры с разработчиками игр для настройки системы, которая, по всей видимости, будет работать на технологии AMD, поскольку AMD является единственным поставщиком, который рассматривает Sony.

Хотя точные характеристики системы еще не определены, Sony нацелена на создание PlayStation 6 как самой мощной консоли своего поколения и готова к медленному процессу разработки, с окном выпуска, запланированным на 2028 год.

Компания уделяет особое внимание улучшению трассировки лучей и пути трассировки, а также машинному обучению и ИИ, особенно в отношении взаимодействия NPC, чтобы предложить инновационные и передовые игровые возможности.