PlayStation анонсировала беспроводной контроллер Project Defiant для PS5 и ПК

Анонс состоялся в рамках презентации State of Play, сразу после новости о сборнике Mortal Kombat: Legacy Collection, который выйдет в 2025 году и соберет девять классических игр серии.

Project Defiant использует фирменную технологию PlayStation Link, обеспечивающую минимальную задержку сигнала. При этом контроллер будет работать не только по беспроводной связи, но и через проводное подключение.

На презентации показали короткий ролик, в котором устройство продемонстрировали с разных ракурсов. Его дизайн выдержан в привычной для PS5 черно-белой цветовой гамме. Контроллер будет поставляться в комплекте со специальным чехлом-переноской — удобным вариантом для тех, кто часто участвует в турнирах.

Официальное название и цена контроллера пока не объявлены — подробности ожидаются ближе к запуску устройства в 2026 году.