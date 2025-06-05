Игры
Опубликовано 05 июня 2025, 14:45
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PlayStation анонсировала беспроводной контроллер Project Defiant для PS5 и ПК

Он выйдет в 2026 году
PlayStation анонсировала новый игровой аксессуар под рабочим названием Project Defiant — это беспроводной контроллер, разработанный специально для игр в жанре файтинг. Устройство будет совместимо с PlayStation 5 и ПК.
PlayStation анонсировала беспроводной контроллер Project Defiant для PS5 и ПК

© PlayStation

Анонс состоялся в рамках презентации State of Play, сразу после новости о сборнике Mortal Kombat: Legacy Collection, который выйдет в 2025 году и соберет девять классических игр серии.

Project Defiant использует фирменную технологию PlayStation Link, обеспечивающую минимальную задержку сигнала. При этом контроллер будет работать не только по беспроводной связи, но и через проводное подключение.

На презентации показали короткий ролик, в котором устройство продемонстрировали с разных ракурсов. Его дизайн выдержан в привычной для PS5 черно-белой цветовой гамме. Контроллер будет поставляться в комплекте со специальным чехлом-переноской — удобным вариантом для тех, кто часто участвует в турнирах.

Официальное название и цена контроллера пока не объявлены — подробности ожидаются ближе к запуску устройства в 2026 году.

Источник:PlayStation
Автор:Булат Кармак
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