PlayStation Classic продают уже за считанные копейки

Российские ритейлеры и официальный магазин Sony снова снизили цены на игровую приставку PlayStation Classic. Если на момент запуска она оценивалась 8999 рублей, в декабре подешевела на 40% до 5499 рублей, то теперь цену скинули ещё почти в два раза.
Теперь в магазине Sony, М.Видео, «Эльдорадо» и «Связном» можно купить Sony PlayStation Classic за 2990 рублей. По сравнению с начальной ценой скидка составляет почти 70%.
Как мы видим, поклонники Sony не настолько ценят ретро и классические игры, чтобы ради этого покупать ещё одно устройство на фоне изобилия различных эмуляторов.
Напомним, модель PlayStation Classic представляет собой уменьшенную версию культовой консоли. Эта мини-консоль приблизительно на 45% меньше оригинальной PlayStation. В комплекте идут два контроллера оригинального дизайна, и внешний вид упаковки максимально приближен к исходному.