PlayStation Classic продают уже за считанные копейки

Теперь в магазине Sony, М.Видео, «Эльдорадо» и «Связном» можно купить Sony PlayStation Classic за 2990 рублей. По сравнению с начальной ценой скидка составляет почти 70%.

Как мы видим, поклонники Sony не настолько ценят ретро и классические игры, чтобы ради этого покупать ещё одно устройство на фоне изобилия различных эмуляторов.

Напомним, модель PlayStation Classic представляет собой уменьшенную версию культовой консоли. Эта мини-консоль приблизительно на 45% меньше оригинальной PlayStation. В комплекте идут два контроллера оригинального дизайна, и внешний вид упаковки максимально приближен к исходному.