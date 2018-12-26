PlayStation Classic резко подешевела по всему миру

Игровая приставка PlayStation Classic начала продаваться в начале декабря и её успели раскритиковать как за набор предустановленных игр, так и за техническую сторону, из-за которой некоторые игры работают хуже, чем на оригинале.

В России приставку можно было заказать за 7990 рублей, розничные продажи начались по цене 8999 рублей. Тем не менее, сейчас в таких магазинах, как М.Видео, «1С-Интерес», DNS и «Эльдорадо» её можно найти за 5490 рублей со скидкой. У американских ритейлеров цена также упала со 100 до 60 долларов. Сходная ситуация наблюдается в Канаде и Австралии.

Модель PlayStation Classic представляет собой уменьшенную версию культовой консоли. Эта мини-консоль приблизительно на 45% меньше оригинальной PlayStation. В комплекте идут два контроллера оригинального дизайна, и внешний вид упаковки максимально приближен к исходному.

Как оказалось при разборке, аппаратной основой приставки стал дешёвый китайский процессор — MediaTek MT8167A с ядрами ARM Cortex-A35 частотой до 1,5 ГГц и графикой PowerVR GE8300, а также 1 ГБ оперативной памяти DDR3-1866 и 16 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1 производства Samsung.