PlayStation-игроков будут банить за деньги

Сначала компания начала портировать свои главные проекты с PlayStation на компьютеры (Horizon Zero Dawn, Uncharted, God of War). Затем она не смогла обеспечить достаточное количество PlayStation 5, из-за чего новая консоль IT-гиганта стала натуральным дефицитом.

Теперь же появилась информация о свежем патенте японской компании, который был зарегистрирован ещё в январе 2020-го.