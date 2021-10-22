PlayStation-игроков будут банить за деньги

PlayStation-игроков будут банить за деньгиЯпонцы явно свернули куда-то не туда
Сначала компания начала портировать свои главные проекты с PlayStation на компьютеры (Horizon Zero Dawn, Uncharted, God of War). Затем она не смогла обеспечить достаточное количество PlayStation 5, из-за чего новая консоль IT-гиганта стала натуральным дефицитом.
Теперь же появилась информация о свежем патенте японской компании, который был зарегистрирован ещё в январе 2020-го.
Его суть заключается в введении новой системы голосования внутри игр. В рамках неё зрителям будет дана возможность убрать игрока из матча, отправлять ему сообщения и, что самое важное, забанить его.
При этом отдельно стоит отметить, что голосование за бан будет производиться при помощи денег. Sony даже сможет устраивать виртуальный аукцион, на котором зрители смогут ставить не только виртуальные, но и вполне реальные деньги.