PlayStation могут закрыть: игровое подразделение Sony на грани банкротства

PlayStation могут закрыть: игровое подразделение Sony на грани банкротстваГде-то заплакал один сонибой
Подразделение Sony PlayStation, одно из ведущих в индустрии, столкнулось с серьезными финансовыми трудностями, которые могут привести к его закрытию.
Согласно информации, раскрытой японским инсайдером под ником okkubbq, Sony в последнее время активно занималась реструктуризацией и скрывала реальное положение дел в своем игровом бизнесе.
Одним из ключевых моментов, указывающих на проблемы, является расхождение данных о продажах PlayStation 5.
По словам инсайдера, более 13 млн консолей PS5 остаются нераспроданными на складах, что свидетельствует о снижении спроса на продукцию. Кроме того, в подразделении PlayStation до сих пор не назначен новый генеральный директор, что вызывает дополнительные вопросы о будущем направления.
Ситуация усугубляется общим финансовым состоянием Sony, которая накопила долги на сумму более $30 млрд. Это заставляет рассматривать возможность закрытия игрового отдела, аналогично тому, как компания ранее прекратила производство бытовой техники.