Игры
Опубликовано 15 ноября 2024, 07:09
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PlayStation начала дразнить тайным анонсом, намеченным на 21 ноября

Что ж, ждем
Sony намекнула на грядущий тайный анонс под брендом PlayStation, назначенный на 21 ноября, чем сразу же вызвала бурю обсуждений среди поклонников.
PlayStation начала дразнить тайным анонсом, намеченным на 21 ноября
© PPE.pl

В официальных соцсетях PlayStation New Zealand появилось загадочное сообщение, сопровождаемое характерной иконографикой бренда и фразой «Нечто Поражающее грядет».

Это заявление мгновенно вызвало волну спекуляций, так как геймеры пытаются угадать, что же готовит компания.

Некоторые фанаты связывают слово «поражающее» с серией Infamous, герои которой обладали способностью управлять электричеством, и видят сходство в изображении башни с местами из игры Infamous: Second Son, сюжет которой разворачивался в Сиэтле.

Другие же предполагают, что речь может идти о новостях по The Last of Us или даже анонсе совершенно новой игры.

С другой стороны, некоторые уверены, что событие будет ориентировано исключительно на локальную аудиторию Новой Зеландии, так как изображенная башня похожа на Sky Tower в Окленде.

Точные детали остаются неизвестными, но 21 ноября обещает быть интригующим днём для поклонников PlayStation.

Источник:PPE.pl
Автор:Булат Кармак
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