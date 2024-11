PlayStation начала дразнить тайным анонсом, намеченным на 21 ноября

В официальных соцсетях PlayStation New Zealand появилось загадочное сообщение, сопровождаемое характерной иконографикой бренда и фразой «Нечто Поражающее грядет».

Это заявление мгновенно вызвало волну спекуляций, так как геймеры пытаются угадать, что же готовит компания.

Некоторые фанаты связывают слово «поражающее» с серией Infamous, герои которой обладали способностью управлять электричеством, и видят сходство в изображении башни с местами из игры Infamous: Second Son, сюжет которой разворачивался в Сиэтле.

Другие же предполагают, что речь может идти о новостях по The Last of Us или даже анонсе совершенно новой игры.

С другой стороны, некоторые уверены, что событие будет ориентировано исключительно на локальную аудиторию Новой Зеландии, так как изображенная башня похожа на Sky Tower в Окленде.

Точные детали остаются неизвестными, но 21 ноября обещает быть интригующим днём для поклонников PlayStation.