PlayStation начала лидировать в продажах по сравнению с Xbox Series X и S

Всего на 31 декабря 2023 года совокупно было реализовано 77 млн актуальных консолей. Касательно Sony и Microsoft соотношение не указано точно, потому что нет данных по американской корпорации, зато японцы отчитались о более чем 50 млн PlayStation 5, проданных на 9 декабря 2023 года.

Эти данные аккумулируют аналитические и консалтинговые компании IDG Consulting, Newzoo и Association Entertainment Software (ESA), или Ассоциация развлекательного ПО. Если информация точна, тогда на конец 2023 года Sony продала PS5 в 2 раза больше, чем Microsoft — Xbox. Речь идёт об актуальных устройствах 2020 года выпуска.