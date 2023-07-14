PlayStation назвала дату выхода и стоимость контроллера для инвалидов

PlayStation назвала дату выхода и стоимость контроллера для инвалидовЕсли были планы на покупку, обводите этот день в календаре
Компания Sony объявила о дате выхода и стоимости нового контроллера для инвалидов, разработанного специально для использования на PlayStation 5.
Контроллер Access Controller, который будет выпущен уже 6 декабря, предлагает широкую настройку функций и удобный дизайн для геймеров с ограниченными возможностями.
В отличие от продуктов конкурентов, контроллер PlayStation стоит $90, что, например, ниже цены адаптивного контроллера Xbox от Microsoft.
При этом Access Controller имеет уникальный и узнаваемый дизайн с большими сменными кнопками, расположенными радиально по кругу, и джойстиком для управления направлением. Такая конструкция позволяет использовать контроллер в любой ориентации и направлении.
Устройство комплектуется колпачками разных размеров и пиктограммами для обозначения функций каждой кнопки. Кроме того, оно оснащено портами расширения для подключения дополнительных кнопок, переключателей и аксессуаров.