PlayStation назвала дату выхода и стоимость контроллера для инвалидов

Контроллер Access Controller, который будет выпущен уже 6 декабря, предлагает широкую настройку функций и удобный дизайн для геймеров с ограниченными возможностями.

В отличие от продуктов конкурентов, контроллер PlayStation стоит $90, что, например, ниже цены адаптивного контроллера Xbox от Microsoft.

При этом Access Controller имеет уникальный и узнаваемый дизайн с большими сменными кнопками, расположенными радиально по кругу, и джойстиком для управления направлением. Такая конструкция позволяет использовать контроллер в любой ориентации и направлении.

Устройство комплектуется колпачками разных размеров и пиктограммами для обозначения функций каждой кнопки. Кроме того, оно оснащено портами расширения для подключения дополнительных кнопок, переключателей и аксессуаров.