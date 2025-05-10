PlayStation обогнала Xbox даже на американском рынке: разница — 10 млн игроков

Опубликовано 10 мая 2025, 00:001 мин.
PlayStation обогнала Xbox даже на американском рынке: разница — 10 млн игроковУ этого есть две причины
Аналитики компании Ampere Analysis сообщили, что PlayStation демонстрирует рост продаж консолей по сравнению с Xbox в США, анализ за 2024 год указывает на превосходство систем Sony на 10 млн пользователей. Причём на рынке США ранее лидировала Xbox от Microsoft.
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PS5 получает преимущество за счёт аппаратных характеристик, это один из приоритетов Sony. Вторая причина выхода PS в лидеры — отказ Microsoft от эксклюзивности игр для Xbox и издание уникальных проектов для других консолей. При этом игры Game Pass на Xbox временно привлекают больше игроков, чем тайтлы на PS.
Несмотря на уход эксклюзивов Xbox на другие платформы, в том числе PS5, новая портативная консоль GPD Win 4 от Microsoft и Asus не появится раньше 2027-2028 годов.