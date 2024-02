PlayStation объявила о сокращении сотрудников в своих студиях

Компании Insomniac (Spider-Man и Ratchet and Clank), Naughty Dog (The Last of Us) и Guerrilla (Horizon), стоящие за важными франшизами PlayStation, также подверглись сокращениям. Компания Sony также закрывает свою Лондонскую студию, которая работала над кооперативной многопользовательской игрой для PlayStation 5. Кроме того, Firesprite тоже потеряет часть своего персонала.

Сотрудников PlayStation в США, теряющих свои рабочие места, предупредят об увольнении сегодня. Sony собирается соблюдать местные законы и правила при проведении увольнений в других странах.

Решение о массовых увольнениях было принято после тщательного обсуждения и оценки руководства компании. Увольнения затронут не только студии, но и отделы технологий, творчества и поддержки PlayStation.

Глава PlayStation Studios, Хермен Хульст, заявил, что руководство SIE оценило портфель студий и проектов в различных стадиях разработки, что привело к отмене некоторых проектов. Это также означает пересмотр подхода к созданию дорогостоящих одиночных игр и стремление к более долгосрочным многопользовательским проектам.