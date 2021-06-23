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PlayStation объявила тотальную распродажу со скидками до 60%Акция продлится до 8 июля
Платформа PlayStation известна своими приятными предложениями для кошельков игроков. Вот и сейчас компания объявила о тотальной распродаже, на которой размер скидок достигает 60%.
В числе предложенных по сниженной цене проектов можно найти множество интересных тайтлов. Так, например, Mortal Kombat 11 продаётся за 1279 рублей вместо прежних 3199 — здесь скидка достигает 60%.
Ещё из интересного можно отметить Control — последнюю на сегодняшний день игру от создателей легендарных Max Payne и Alan Wake. Её можно купить за 1074 рубля, сэкономив при этом 50% от её стоимости — обычно за игру просят 2149 рублей.
С полным перечнем скидок можно ознакомиться по ссылке. Но поторопитесь — акция продлится лишь до 8 июля!