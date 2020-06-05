PlayStation оштрафуют на 3,5 миллиона долларов за введение пользователей в заблуждение

Согласно решению австралийского федерального суда, Sony вынуждена выплатить порядка 3,5 млн долларов в связи с тем, что публиковала недостоверные и вводящие пользователей в заблуждение сообщения на своем официальном сайте. Так, по данным источника, четыре пользователя купили “некачественные” игры в PlayStation Network, а представители компании, в свою очередь, сообщили о невозможности вернуть потраченные средства в том случае, если игра была установлена или же с момента покупки прошло две недели. Данное решение компании, в свою очередь, противоречит австралийскому законодательству.

Так, по словам президент ACCC, данные, предоставленные Sony, являются ложными, поскольку гарантийные права потребителей не только не истекают после загрузки, они не истекают и спустя 14 дней. Помимо штрафа, компания также частично оплатить судебные издержки ACCC.